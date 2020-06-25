Россиянам рассказали, что делать с утонувшим в луже автомобилем

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Эксперты рассказали, что делать с утонувшим в луже автомобилем, а также как не приобрести подобную машину, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что прохождение лужи может обернуться последствиями для любого автомобиля. Например, вода может попасть в двигатель, в результате чего случится гидроудар. За этим последует ремонт или замена силового агрегата, что обернется большими затратами.

Эксперты считают, что лишь крупные внедорожники могут без последствий справиться с преодолением водной преграды. Однако, по мнению главного редактора журнала "За рулем" Максима Кадакова, лучше вовсе миновать преграду, если нет уверенности, что автомобиль сможет преодолеть брод.

"Если перед тобой лужу уже преодолела другая машина, то ехать нужно аккуратно, с постоянной скоростью. Иначе волна начнет либо обгонять автомобиль, либо его настигнет. Вроде бы брод неглубокий, а с волной получается сантиметров на десять глубже", – отметил Кадаков.

Он подчеркнул, что наиболее серьезными последствиями обернется засос воды двигателем. Если это случилось, и машина заглохла, то лучше уже ее не заводить.

"У подкапотного пространства есть временное водоизмещение – снизу защита, сверху капот, щели есть, но вода туда попадает не мгновенно. Как только автомобиль встал, уровень воды поднялся. Выходить из машины в такой ситуации неприятно, но пусть вода лучше попадет в салон, чем заводить двигатель и поймать гидроудар", – отметил Кадаков.

Он добавил, что в таких ситуациях лучше как можно быстрее отправить машину на высокое место с помощью пассажиров или пешеходов. Также можно попросить проезжающий грузовик взять ее на буксир или хотя бы толкнуть бампером. С аккумулятора необходимо снять клеммы, если его еще не залило водой.

Директор по сервису "Авилон Volkswagen" Константин Епаненшиков отметил, что просушить автомобиль необходимо как можно быстрее во избежание неприятного запаха. В случае сильного затопления автомобиля потребуется демонтаж салона в сервисе. В такой ситуации просушка может занять от двух до трех дней.

Что касается страховки, то получить выплату по ОСАГО не удастся, поскольку она рассчитана лишь на защиту в случае ДТП. В каско также не всегда включено покрытие ущерба в результате стихийных бедствий. Однако, как правило, стандартный полис включает в себя этот пункт.

А вот восстановить двигатель от гидроудара по каско не получится, поскольку для страховки необходимо, чтобы повреждение стало следствием прямого воздействия неблагоприятных погодных условий. Директор по правовым вопросам агрегатора "Страховка.ру" Антон Алферов отметил, что гидроудар может быть признан страховым также в случае его возникновения в результате ДТП.

"Если водитель на автомобиле решил штурмовать какой-то водоем вброд, то такое событие страховым признано не будет", – заявил Алферов.

Если же автомобиль затопило, то в таком случае необходимо срочно обратиться в страховую компанию и сообщить об этом. Также водитель должен сделать фотографии машины с разных ракурсов и привязкой к местности.

Ведущий юрист "Европейской Юридической Службы" Орест Мацала отметил, что подобные случаи лучше фиксировать через правоохранительные органы.

"Звоним по телефону 112, сообщаем о случившемся и ожидаем прибытия сотрудника. Он все зафиксирует. О результатах будет предоставлен письменный ответ, который пострадавший приложит к заявлению в страховую компанию", – отметил Мацала.

Коммерческий директор "Страховка.ру" Григорий Игнатенко подчеркнул, что для получения выплаты должна быть установлена прямая связь между повреждением и событием. В связи с этим потерпевшему необходимо будет получить справку из Росгидрометцентра, в которой будет отмечено, что здесь произошло стихийное бедствие.

Эксперты считают, что автомобилисты могут получить компенсацию за утонувшую машину, если инцидент произошел в результате ненадлежащей работы городских служб. Что касается подземного паркинга, который был затоплен в результате стихийного бедствия, то для получения средств нужно будет доказать, что виновником ущерба является собственник, который плохо следил за состоянием паркинга. В противном случае в иске будет отказано.

Помимо гидроудара, заполнение машины водой грозит иными техническими проблемами. В частности, кузов начинает ускоренно ржаветь, а электронные системы барахлят. Поэтому от подобных автомобилей пытаются как можно скорее избавиться.

Директор департамента послепродажного обслуживания "АвтоСпецЦентра" Игорь Серебряков рассказал о признаках утопленного автомобиля, который пытаются продать.

"Основными признаками автомобиля, который был утоплен, являются низкая стоимость, запах сырости в салоне и в багажнике, конденсат, запотевание на оптике, стоп-сигналах, внутри фар, налет на металлических поверхностях под капотом", – отметил Серебряков.

Он добавил, что с такими автомобилями, как правило, дилеры не работают в связи с репутационными рисками. Однако, по словам директора розничной сети автомобилей с пробегом Automama Михаила Ерцева, не все дилеры осуществляют полноценную проверку автомобиля, принимая его в трейд-ин. Он отметил, что дисконт от рыночной цены, с которым они принимают машины, позволяет пренебречь рисками.

"Бывший "утопленник" – это всегда непредсказуемая покупка. Избежать неприятностей можно при осмотре на подъемнике. Плюс необходима профессиональная диагностика не только блоков управления двигателем и трансмиссии, но и всех других электронных систем, включая проверку работоспособности всех электроприводов", – отметил Ерцев.

Ранее эксперты дали рекомендации по избежанию проблем при приобретении автомобиля с пробегом. Они отметили, что большинство методов обмана покупателей основаны на искажении реальной истории автомобиля.