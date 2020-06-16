В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей

Фото: depositphotos/welcomia

Мошенники придумали новую схему обмана покупателей на вторичном автомобильном рынке в РФ. Для этого на машину оформляется аренда, например для работы в такси, и поддельная доверенность, по которой выписывается дубликат ПТС. После этого машину выставляют на продажу, сообщает "Российская газета".

Жертвами новой схемы могут стать те, кто не придает значения дубликату ПТС. В такую схему оказался втянутым житель Подмосковья, решивший купить автомобиль Mercedes E-Class.

Покупатель не смог поставить машину на учет в ГИБДД, поскольку она проходит по уголовному делу. Преступники обманули сразу двух человек. У первого украли машину, у другого забрали деньги.

Автомобиль отдавался для работы в элитном такси, в результате временные автовладельцы пропали. Машину придется вернуть прежним хозяевам, при этом деньги получить обратно вряд ли получится.

Столичных автомобилистов предупредили о мошенниках, которые предлагают вернуть эвакуированный автомобиль за деньги. Отмечается, что чаще всего звонившие люди предоставляют автомобилистам услуги такси.