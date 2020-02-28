В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактером

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичная полиция задержала банду аферистов во главе с бывшим киноактером. Злоумышленники похищали квартиры и деньги умерших москвичей, сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, главарь преступной группировки ранее появлялся в эпизодических ролях в нескольких культовых фильмах прошлых лет. Его имя не уточняется, как и фильмы с участием актера.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме, причем их жертвами становились умершие без наследников.

"Получив от сообщников информацию о смерти одинокого владельца квартиры, злоумышленники проникали в жилище и забирали оттуда документы на право собственности. Затем другие участники оформляли документы, подтверждающие родственные связи с умершим, и в судебном порядке приобретали права на недвижимость и банковские счета", – объяснила представитель МВД.

Кроме того, задержанные перевыпускали сим-карты умерших, получали доступ к банковским приложениям и похищали со счетов деньги. Уголовное дело в отношении преступников возбудили по статье "Мошенничество".

Четверо фигурантов дела находятся под стражей, двоих отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Бабушкинский суд Москвы поступило дело о группировке аферистов, которые подозреваются в мошеннических действиях в разных регионах РФ. Задержанные якобы обещали покупателям поставки шин и продуктов питания, однако заведомо не могли выполнить обязательства. При этом работали злоумышленники по предоплате, после получения которой переставали выходить на связь.

