Суд рассмотрит дело лжепродавцов шин и продуктов

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Полиция завершила расследование по делу об организации преступного сообщества из 23 человек, члены которого подозреваются в мошеннических действиях в разных регионах РФ. Теперь его рассмотрят в Бабушкинском суде столицы, как сообщает Агентство "Москва".

"Злоумышленники размещали в интернете заведомо ложную информацию о продаже продуктов питания и автомобильных шин. При этом они не имели намерения и реальной возможности реализовать заявленные к продаже товары", – объяснил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Владимир Весенин.

По словам представителя правоохранительных органов, злоумышленники занижали стоимость товаров и требовали большую предоплату. Привлекая таким образом потребителей, они получали деньги и обрывали контакты с покупателями.

Общий ущерб от действий преступной группы составил более 51 миллиона рублей, пострадали 234 юридических лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Обыски проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Пензе, Мурманске и Калужской области, сообщили в МВД.

Полиция задержала и арестовала девятерых участников преступного сообщества, еще 14 находятся под подписками о невыезде.

Злоумышленники зачастую используют схему, согласно которой провоцируют пользователей переходить по ссылкам и открывать фальшивые сайты, замаскированные под реально существующие платформы. Так, от подобных действий пострадал Московский планетарий – посетителей предупредили о большом количестве поддельных сайтов для продажи билетов.

