Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московский планетарий предупредил о мошеннических сайтах-клонах с завышенными ценами на билеты. Об этом сообщает пресс-служба планетария.

Уточняется, что в интернете участились случаи создания дубликатов официального сайта планетария с похожими адресами и оформлением страниц. Стоимость билетов на таких сайтах почти в два раза превышает их настоящую цену.

"Обращаем ваше внимание, что адреса сайтов-клонов могут отличаться другим написанием или другим доменным именем. Просим вас быть очень внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников и перекупщиков билетов", – добавили в пресс-службе.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об административной ответственности за незаконную продажу билетов на мероприятия, проводимые театрами, музыкальными и танцевальными коллективами, концертными организациями, концертными залами и цирками.

Гражданам грозит штраф в размере от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете. Должностным лицам – от двукратной до трехкратной цены, указанной в билете.

