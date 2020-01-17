Спекулянты получили около 10% российских билетов на Евро-2020

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Порядка 10 процентов промокодов для покупки билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года с участием сборной России попало спекулянтам.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС), они были выделены Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

РФС разыграл шесть тысяч кодов среди членов клуба болельщиков "Наши парни". Позже стало известно о продаже несколько сотен промокодов спекулянтами.

"После изучения 116 тысяч заявок у нас есть основания полагать, что около 600 промокодов – то есть в районе 10 процентов – разными способами попали в руки перекупщиков", – сказали в РФС.

При этом там ответили, что большая часть недобросовестных заявок была заблокирована, а абсолютное большинство билетов получили простые болельщики.

В финальном турнире Евро-2020, который пройдет в июне, сборная России сыграет с Бельгией и Финляндией в Санкт-Петербурге и Данией в Копенгагене.