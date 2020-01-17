Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

03:46

Спекулянты получили около 10% российских билетов на Евро-2020

спорт

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Порядка 10 процентов промокодов для покупки билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года с участием сборной России попало спекулянтам.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС), они были выделены Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

РФС разыграл шесть тысяч кодов среди членов клуба болельщиков "Наши парни". Позже стало известно о продаже несколько сотен промокодов спекулянтами.

"После изучения 116 тысяч заявок у нас есть основания полагать, что около 600 промокодов – то есть в районе 10 процентов – разными способами попали в руки перекупщиков", – сказали в РФС.

При этом там ответили, что большая часть недобросовестных заявок была заблокирована, а абсолютное большинство билетов получили простые болельщики.

В финальном турнире Евро-2020, который пройдет в июне, сборная России сыграет с Бельгией и Финляндией в Санкт-Петербурге и Данией в Копенгагене.

Спекулянты получили около 10% кодов доступа к билетам на Евро-2020

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика