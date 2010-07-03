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Москва 24

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Спорт

13:29

Определились соперники сборной России перед Евро-2020

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский футбольный союз окончательно согласовал программу контрольных матчей национальной сборной России, которые пройдут в преддверии чемпионата Европы 2020 года.

28 марта россияне сыграют со Швецией, а 31 марта – с Молдовой. Оба матча будут на выезде. 2 июня российская сборная в гостях сыграет с Польшей, а 6 июня подопечные Станислава Черчесова примут Сербию.

Стадионы и время начала матчей объявят позднее.

Жеребьевка для команд, уже вышедших на чемпионат Европы-2020, состоялась 30 ноября в Бухаресте. Российская команда была распределена в группу B на предстоящем турнире. Соперниками отечественной сборной стали команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Бельгийские футболисты ранее выиграли отборочную группу, где также пересекались со сборной России. В свою очередь, Финляндия впервые сыграет на чемпионате Европы. Датчане единожды в своей истории становились победителями общеевропейского турнира.

Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы. В частности, одной из площадок станет Санкт-Петербург. Сборная России сыграет здесь со сборной Финляндии 13 июня.

Соперниками России по групповому этапу стали Бельгия, Финляндия и Дания

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