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Спорт

19 ноября, 19:45

Бывший глава РФС прокомментировал слухи о лишении России матчей Евро-2020

спорт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, ранее возглавлявший организацию, прокомментировал информацию о переносе матчей чемпионата Европы-2020 из России. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Бессмысленно обсуждать вбросы английских СМИ. В основном этим занимаются англичане, которые в 2010 году проиграли России в выборах страны-хозяйки чемпионата мира – 2018. Как только они проиграли нам, то постоянно несут какую-то чушь, а мы из-за них начинаем реагировать, оправдываться и отбиваться", – заявил Колосков.

Ранее английское издание Daily Mail объявило, что Россию могут лишить права провести на своей территории матчи континентального первенства в связи со скандалом и отстранением РУСАДА. Три матча группового этапа и четвертьфиналы должен принять стадион "Крестовский" в Санкт-Петербурге.

По словам Колоскова, статус РУСАДА не влияет на футбольную сборную и на Российский футбольный союз. Процедура допинг-контроля проводится экспертами ФИФА в соответствии с регламентом.

Во вторник, 19 ноября, сборная России сыграет заключительный матч отборочного этапа к чемпионату Европы. Соперником российской команды станет сборная Сан-Марино. Вне зависимости от результата игры наша сборная останется на второй позиции в отборочной группе, что гарантирует прямой выход в финальную часть турнира.

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