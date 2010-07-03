РФС организует клуб болельщиков российской сборной по футболу к Евро-2020

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский футбольный союз (РФС) организует клуб болельщиков сборной России "Наши парни" к чемпионату Европы 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу РФС.

Отмечается, что в клубе можно будет узнать новости, принять участие в различных акциях, получить призы и подарки, а также скидки и бонусы.

"Наши парни вышли на Евро-2020, и Россия получила от УЕФА квоту на прямую покупку болельщиками билетов на матчи группового этапа с участием национальной команды. Всего будет разыграно 6 тысяч кодов доступа к билетному порталу УЕФА на покупку двух билетов на матчи сборной России группового этапа Евро-2020", – говорится в сообщении.

Как отмечается, для участия в розыгрыше необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте РФС с 19 ноября, акция продлится по 2 декабря. Розыгрыш состоится 3 декабря.

Ранее оргкомитет чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге одобрил порядок организации дополнительных фан-зон в российских городах, не принимающих турнир.

Предложения об организации таких зон в дни матчей турнира были направлены во все регионы России, и уже около 40 из них подтвердили намерение принять участие в проекте. Сорокин подчеркнул, что фан-зоны стали одним из самых успешных проектов прошлогоднего чемпионата мира по футболу.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

Российские футболисты досрочно вышли в Евро-2020. 13 октября сборная России разгромила киприотов на их домашнем стадионе со счетом 5:0. Позднее национальная команда РФ проиграла в марте сборной Бельгии, а затем спортсмены выдали серию из семи побед с общим счетом 26:1. С таким огромным запасом сборная России еще никогда не выходила в финальную стадию чемпионата Европы.

Сборной России осталось провести два матча в ноябре. Один против лидеров нашей подгруппы команды Бельгии, второй – против не самой сильной сборной Сан-Марино. Но независимо от результата Россия уже едет на Евро-2020.