В Москве может появиться фан-зона Евро-2020

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве и других российских городах могут организовать фан-зоны для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.
По его словам, в Петербурге фан-зона Евро-2020 разместится на Конюшенной площади, как и во время ЧМ-2018. "Обсуждаем организацию фан-зоны в Москве. Это возможно и в других городах", – цитирует Сорокина портал welcome2020.ru. При этом он уточнил, что "многое зависит от желания властей регионов", так как невозможно повсеместно организовать фан-зоны за счет оргкомитета.
"Но есть еще зоны публичного просмотра, и здесь возможен более гибкий подход", – отметил Сорокин, пояснив, что такие площадки, в отличие от официальной фан-зоны, можно устраивать не по жестким стандартам UEFA, а по своим правилам. "Там необязательно соблюдение обязательств перед спонсорами, эту зону можно делать платной и так далее", – уточнил гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Как подчеркнул Сорокин, организовать официальную фан-зону гораздо сложнее, а вот к идее разместить у себя зону публичного просмотра матчей Евро-2020 проявили интерес уже несколько городов России.
6 сентября сборная России со счетом 2:1 одержала победу над Шотландией в матче отборочного раунда Евро-2020. Игра проходила в Глазго. Победный мяч шотландцы забили в собственные ворота.
Юбилейный, 60-й чемпионат Европы по футболу пройдет в 2020 году. Это будет первый в истории чемпионат, который состоится в 12 городах разных стран. На арене в Санкт-Петербурге проведут три встречи группового этапа и 1/4 финала.
Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков раскритиковал идею FIFA внедрить систему, автоматически определяющую положение вне игры. Представитель РФС назвал такое предложение абсурдом, так как "офсайд – это не просто механическое действие" и "компьютер такое не определит".
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