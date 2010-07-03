В UEFA оценили новый формат Евро-2020

Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мартин Каллен оценил информацию об изменениях в формате чемпионата Европы 2020 года.
Он отметил, что ради избежания проблем с логистикой все национальные команды будут прикреплены к близлежащим городам Евро-2020.
"Санкт-Петербург связан с Копенгагеном. Россия проведет две встречи здесь, а Дания – там. Их соперники будут путешествовать между этими точками. Поэтому сборным не придется покидать пределы двух стран", – пояснил Каллен, передает RT.
Юбилейный, 60-й чемпионат Европы по футболу пройдет в 2020 году. Это будет первый в истории чемпионат, который состоится в 12 городах разных стран. На арене в Санкт-Петербурге будут проводиться три встречи группового этапа и 1/4 финала.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.