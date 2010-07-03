В UEFA оценили новый формат Евро-2020

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Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мартин Каллен оценил информацию об изменениях в формате чемпионата Европы 2020 года.

Он отметил, что ради избежания проблем с логистикой все национальные команды будут прикреплены к близлежащим городам Евро-2020.

"Санкт-Петербург связан с Копенгагеном. Россия проведет две встречи здесь, а Дания – там. Их соперники будут путешествовать между этими точками. Поэтому сборным не придется покидать пределы двух стран", – пояснил Каллен, передает RT.

Юбилейный, 60-й чемпионат Европы по футболу пройдет в 2020 году. Это будет первый в истории чемпионат, который состоится в 12 городах разных стран. На арене в Санкт-Петербурге будут проводиться три встречи группового этапа и 1/4 финала.

