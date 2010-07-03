В РФС раскритиковали разработку ФИФА системы определения офсайда

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал идею ФИФА внедрить систему, автоматически определяющую положение вне игры.

"Это абсурд. Потому что офсайд – это не просто механическое действие. Вспомните вчерашний матч ЦСКА с "Ахматом". Игрок отдавал пас одному одноклубнику, а в положении вне игры находился другой. Компьютер такое не определит", – цитирует Колоскова RT.

Колосков отметил, что "если мы хотим испортить футбол, то вместо судьи можно поставить робота". Он пояснил, что будущая система отличается от VAR тем, что во втором случае задействованы живые люди, которые анализируют игру.

"Неслучайно такая система применяется во многих видах спорта. Считаю, что это надуманная вещь, дань моде. Но не стоит забывать о том, что футбол – это творчество, которое таким образом может пострадать", – добавил Колосков.

Ранее в ФИФА заявили, что в настоящий момент идет разработка системы, позволяющей определять положение вне игры.

Офсайд фиксируется, если в момент паса между принимающим и воротами располагается меньше двух игроков соперника, одним из которых обычно является вратарь.