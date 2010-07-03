В РФС раскритиковали разработку ФИФА системы определения офсайда

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал идею ФИФА внедрить систему, автоматически определяющую положение вне игры.
"Это абсурд. Потому что офсайд – это не просто механическое действие. Вспомните вчерашний матч ЦСКА с "Ахматом". Игрок отдавал пас одному одноклубнику, а в положении вне игры находился другой. Компьютер такое не определит", – цитирует Колоскова RT.
Колосков отметил, что "если мы хотим испортить футбол, то вместо судьи можно поставить робота". Он пояснил, что будущая система отличается от VAR тем, что во втором случае задействованы живые люди, которые анализируют игру.
"Неслучайно такая система применяется во многих видах спорта. Считаю, что это надуманная вещь, дань моде. Но не стоит забывать о том, что футбол – это творчество, которое таким образом может пострадать", – добавил Колосков.
Ранее в ФИФА заявили, что в настоящий момент идет разработка системы, позволяющей определять положение вне игры.
Офсайд фиксируется, если в момент паса между принимающим и воротами располагается меньше двух игроков соперника, одним из которых обычно является вратарь.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.