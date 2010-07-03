ЦСКА разгромил "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

ЦСКА обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 3:0 в матче чемпионата России. Матч состоялся на "ВЭБ-Арене" в столице.
Голами отметились Марио Фернандес (43-я минута), Федор Чалов (66) и Никола Влашич (73).
ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. "Ахмат" с 7 баллами остался на 12-м месте.
В следующем туре ЦСКА 31 августа сыграет против тульского "Арсенала".
Накануне сообщалось, что в матче седьмого тура чемпионата между "Краснодаром" и "Локомотивом" зафиксирована ничья – 1:1. Счет на 5-й минуте открыл полузащитник "Локомотива" Гжегош Крыховяк. Краснодарский клуб ответил на 42-й минуте – забил Магомед-Шапи Сулейманов.
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