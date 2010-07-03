"Спартак" обыграл "Крылья Советов" в гостевом матче 7-го тура РПЛ

Футболисты "Спартака" одержали победу над самарскими "Крыльями Советов" на последних минутах в гостевом матче чемпионата России по футболу. Победный гол забил полузащитник красно-белых Гус Тил.
Итоговый счет встречи – 1:2. Успех позволил московской команде подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата.
Отмечается, что игру на стадионе увидели почти 33 тысячи человек. При этом болельщики самарской команды вывесили баннер, посвященный бывшему полузащитнику "Спартака" Александру Самедову. Надпись на растяжке гласила: "В нашу историю ты вписан золотом".
Следующий матч московский "Спартак" проведет 29 августа в столице против "Браги". Первый матч завершился победой португальской команды со счетом 1:0.
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