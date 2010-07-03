Сборная России одержала победу над Шотландией в матче отборочного раунда Евро-2020

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Футболисты сборной России на выезде победили команду Шотландии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра прошла в Глазго. Об этом сообщает "Интерфакс".

На 10-й минуте игры Джон Макгинн вывел сборную Шотландии вперед. В ответ под конце первого тайма счет сравнял Артем Дзюба.

Окончательный счет на 59-й минуте установил Юрий Жирков, однако мяч был признан автоголом и записан на шотландца Стивена О'Доннелла.

Главный соперник по группе сборная Бельгии в параллельном матче обыграла команду Сан-Марино со счетом 4:0.

Отмечается, что Бельгия и Россия занимают в группе первое и второе место соответственно, разрыв между командами по-прежнему составляет 3 очка.

Ранее букмекеры спрогнозировали победу сборной России в матче с Шотландией. Специалисты выразили мнение, что матч закончится со счетом 1:0.