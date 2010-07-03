Букмекеры прогнозируют победу сборной России по футболу в матче с Шотландией

13:20
13:20
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Фото: ТАСС/Григорий Дукор
Букмекеры заявили, что вероятным исходом матча чемпионата Европы – 2020 по футболу между сборными Шотландии и России является победа россиян со счетом 1:0.
"Специалисты не ждут результативной игры: по их оценкам, будет забито не более двух голов. Ранее сборные России и Шотландии встречались друг с другом два раза. В обоих случаях матчи заканчивались вничью (0:0 и 1:1). Тем не менее, самый вероятный счет грядущего матча – 1:0 в пользу россиян", – передает Агентство "Москва" слова эксперта информационного-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Артема Слицкого.
Он отметил, что самая большая ставка была сделана на то, что россияне забьют минимум два гола. Если им удастся это сделать, самый крупный выигрыш составит 11,2 миллиона рублей.
Утром 6 сентября была также зафиксирована самая крупная ставка на матч Шотландия – Россия (4 миллиона рублей). Ставка была сделана на то, что россияне забьют минимум два мячя по коэффициенту 2,80.
Получается, что возможный выигрыш составит 11 миллионов 200 тысяч рублей.
Матч пятого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между командами Шотландии и России состоится 6 сентября на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Матч начнется в 21:45 по Москве.
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