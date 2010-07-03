Россияне лидируют по заявкам на приобретение билетов ЧЕ-2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Российские болельщики входят в число лидеров по оставленным заявкам на приобретение билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Активно оставляют заявки на покупку билетов также болельщики из Англии, Германии, Венгрии и Нидерландов.

Продажа билетов на матчи ЧЕ-2020 года стартовала 12 июня. Прием заявок на приобретение билетов будет длиться до 12 июля. Один человек может подать заявку не более чем на четыре билета в одной ценовой категории на один матч в течение дня.

Для выбора тех, чьи заявки на билеты удовлетворят, в июле–августе проведут процедуру жеребьевки. Следующий этап продажи планируют запустить в декабре 2019 года. В этот период будут принимать заявки от болельщиков, чьи страны к тому моменту обеспечат себе участие в турнире. Для покупки билетов обязательно нужно зарегистрироваться на официальном сайте UEFA.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах. Игры примут Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Глазго, Амстердам и Санкт-Петербург.

