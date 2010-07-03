Россияне лидируют по заявкам на приобретение билетов ЧЕ-2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
Российские болельщики входят в число лидеров по оставленным заявкам на приобретение билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).
Активно оставляют заявки на покупку билетов также болельщики из Англии, Германии, Венгрии и Нидерландов.
Продажа билетов на матчи ЧЕ-2020 года стартовала 12 июня. Прием заявок на приобретение билетов будет длиться до 12 июля. Один человек может подать заявку не более чем на четыре билета в одной ценовой категории на один матч в течение дня.
Для выбора тех, чьи заявки на билеты удовлетворят, в июле–августе проведут процедуру жеребьевки. Следующий этап продажи планируют запустить в декабре 2019 года. В этот период будут принимать заявки от болельщиков, чьи страны к тому моменту обеспечат себе участие в турнире. Для покупки билетов обязательно нужно зарегистрироваться на официальном сайте UEFA.
Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах. Игры примут Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Глазго, Амстердам и Санкт-Петербург.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.