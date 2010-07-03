Сборная России поднялась в рейтинге FIFA

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Сборная России поднялась в рейтинге Международной федерации футбола с 46-го на 43-е место. Новая версия рейтинга опубликована на официальном сайте FIFA.

Всего в активе российской команды 1436 очков. В этом году сборная провела уже четыре встречи в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Россияне проиграли команде Бельгии со счетом 1:3, победили сборную Казахстана со счетом 4:0, сборную Кипра со счетом 1:0 и разгромили сборную Сан-Марино со счетом 9:0.

Первые четыре позиции рейтинга не поменялись. Лидирует сборная Бельгии, которая занимает первое место в группе I отборочного турнира Евро-2020. На втором месте сборная Франции, за ней – команда Бразилии, а на четвертой строке – сборная Англии. На пятое место поднялась сборная Португалии, которая до этого была на седьмом месте.

6 сентября сборная России в гостях сыграет с командой Шотландии, а 9 сентября примет сборную Казахстана.

12 июня стартовала продажа билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Прием заявок на приобретение билетов будет длиться до 12 июля. За это время планируется продать до 1,5 миллиона билетов для нейтральных болельщиков. Один человек может подать заявку не более чем на четыре билета в одной ценовой категории на один матч в течение дня.

Для выбора тех, чьи заявки на билеты удовлетворят, в июле–августе проведут процедуру жеребьевки. Для покупки билетов обязательно нужно зарегистрироваться на официальном сайте UEFA.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах. Игры примут Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Глазго, Амстердам и Санкт-Петербург.