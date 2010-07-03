Стартовала продажа билетов на матчи Евро-2020

Стартовала продажа билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщается на официальном сайте UEFA.
Прием заявок на приобретение билетов будет длиться с 12 июня по 12 июля. За это время планируется продать до 1,5 миллиона билетов для нейтральных болельщиков. Один человек может подать заявку не более чем на четыре билета в одной ценовой категории на один матч в течение дня.
Для выбора тех, чьи заявки на билеты удовлетворят, в июле–августе проведут процедуру жеребьевки. Для покупки билетов обязательно нужно зарегистрироваться на официальном сайте UEFA.
Билеты делятся на три категории: места на трибуны за воротами (категория 3), места преимущественно на угловые трибуны (категория 2), а также места на центральных трибунах (категория 1).
Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах. Игры примут Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Глазго, Амстердам, а также Санкт-Петербург.
Накануне футболисты сборной России одержали победу над командой Кипра в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020. Команды встретились во вторник, в Нижнем Новгороде. Игра завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу команды Станислава Черчесова. На 38-й минуте забил Алексей Ионов.
В следующем матче квалификации Евро-2020 российская сборная в гостях сыграет с командой Шотландии. Матч состоится 6 сентября.
В среду стартуют продажи билетов на матчи Евро-2020
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