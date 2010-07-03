Сборная России по футболу победила команду Кипра в отборочном матче ЧЕ-2020

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Футболисты сборной России одержали победу над командой Кипра в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Команды встретились во вторник, в Нижнем Новгороде. Игра завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу команды Станислава Черчесова. На 38-й минуте забил Алексей Ионов.

В следующем матче квалификации Евро-2020 российская сборная в гостях сыграет с командой Шотландии. Матч состоится 6 сентября.