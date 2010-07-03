Дзагоевым заинтересовался клуб из чемпионата Мексики

Российский футболист Алан Дзагоев в ближайшее время может перейти из ЦСКА в мексиканский клуб "УАНЛ Тигрес".
Издание El Universal сообщает, что контракт 28-летнего футболиста с армейцами рассчитан до лета 2019 года, в трансферное окно он может покинуть клуб в статусе свободного агента. По данным СМИ, стоимость полузащитника сейчас оценивается в 13 миллионов евро.
Алан Дзагоев родился 17 июня 1990 года в Беслане. С семи лет он начал заниматься футболом, выступая в команде "Терек" из родного города. В 2006-2007 годах выступал за "Крылья-Советов-СОК". За ЦСКА дебютировал в апреле 2008 года. В сборной страны первый матч сыграл 11 октября 2008 года, против Германии.
Шесть раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России: 2008, 2009, 2012, 2013, 2016, 2017.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.