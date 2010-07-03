Дзагоевым заинтересовался клуб из чемпионата Мексики

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Российский футболист Алан Дзагоев в ближайшее время может перейти из ЦСКА в мексиканский клуб "УАНЛ Тигрес".

Издание El Universal сообщает, что контракт 28-летнего футболиста с армейцами рассчитан до лета 2019 года, в трансферное окно он может покинуть клуб в статусе свободного агента. По данным СМИ, стоимость полузащитника сейчас оценивается в 13 миллионов евро.

Алан Дзагоев родился 17 июня 1990 года в Беслане. С семи лет он начал заниматься футболом, выступая в команде "Терек" из родного города. В 2006-2007 годах выступал за "Крылья-Советов-СОК". За ЦСКА дебютировал в апреле 2008 года. В сборной страны первый матч сыграл 11 октября 2008 года, против Германии.

Шесть раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России: 2008, 2009, 2012, 2013, 2016, 2017.

