Дзагоев получил травму в товарищеском матче в Испании

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Полузащитник столичного футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев получил травму во время контрольного матча на учебно-тренировочном сборе в Испании.

Как сообщает РИА Новости, 19 февраля ЦСКА проводил товарищескую встречу с испанской "Картахеной". В ходе игры Дзагоев получил повреждение. Эту случилось на 13-й минуте матча. После инцидента полузащитник был вынужден покинуть поле на носилках.

В текущем сезоне Алан Дзагоев сыграл за ЦСКА в общей сложности 11 матчей в различных турнирах.