Steigan: Трамп не станет мешать "сокрушительному удару" РФ по Украине

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп не станет препятствовать возможному массированному удару РФ по Украине в ответ на террористическую атаку ВСУ на резиденцию Владимира Путина. Об этом сообщает норвежское издание Steigan.

Авторы материала выразили уверенность, что украинские власти пошли на такой шаг, чтобы сорвать мирные переговоры.

"Очевидно, что Москва нанесет Киеву сокрушительный ответный удар, и, похоже, Дональд Трамп это понимает", – говорится в статье.

Украина направила 91 беспилотник в сторону резиденции Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. В результате все дроны были уничтожены, о пострадавших и ущербе не сообщалось.

После случившегося российский лидер сказал президенту США Дональду Трампу, что пересмотрит переговорную позицию по Украине. Глава Белого дома заявил, что не поддерживает удары Киева по резиденции Путина.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский не признал попытку атаки и счел ее сфабрикованной. В Кремле инцидент назвали террористическим актом и уточнили, что российские военные знают, как ответить на атаку Киева.