26 февраля, 18:56

Политика
Al Jazeera: Иран предложил США временно заморозить обогащение урана

Иран предложил США временно заморозить обогащение урана

Фото: depositphotos/lkpro

Иран предложил США временно заморозить обогащение урана во время переговоров в Женеве, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

"Наше предложение подтверждает, что обогащение урана является суверенным правом и предполагает заморозку обогащения на ограниченный период", – заявил чиновник.

Он также уточнил, что Тегеран предлагает снизить запасы урана до низких уровней обогащения под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Инициатива направлена на обеспечение прозрачности ядерной программы и создание условий для реализации общих интересов с Вашингтоном, прежде всего в экономике, добавил чиновник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что готов дать Ирану максимум 15 дней на заключение сделки с Белым домом. Тем временем США наращивают военное присутствие в регионе Ближнего Востока, формируя крупнейшую авиационную группировку со времен начала вторжения в Ирак в 2003 году.

СМИ писали, что Штаты рассматривают возможность ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына. Администрация США также якобы была готова рассмотреть предложение, согласно которому Иран получил бы возможность "символического" обогащения урана в случае, если это не оставит ему возможности получения бомбы.

Позднее Трамп сообщал, что пока не получил от Ирана "заветного обещания" отказаться от разработки ядерного оружия. Вместе с этим он заявлял, что Исламская Республика является "спонсором терроризма номер один в мире".

Новости мира: вооруженные силы США заявили о готовности к операции против Ирана

