WSJ: США стягивают на Ближний Восток максимум авиации со времен войны в Ираке

Фото: depositphotos/Lindasj2

Соединенные Штаты наращивают военное присутствие в регионе Ближнего Востока, формируя крупнейшую авиационную группировку со времен начала вторжения в Ирак в 2003 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, в последние дни Пентагон перебросил в регион дополнительные эскадрильи истребителей пятого поколения F-35 и F-22. Также фиксируется передислокация самолетов управления и координации. В дополнение к этому, к берегам Ближнего Востока направляется еще одна авианосная ударная группа, несущая на борту палубную авиацию и самолеты радиоэлектронной борьбы. За последние недели в зоне также были развернуты дополнительные батареи противовоздушной обороны.

Как отмечают американские официальные лица, столь масштабная переброска сил обеспечит США возможность проведения продолжительной воздушной кампании против Ирана, которая может занять несколько недель.

Также журналисты сообщают, что президенту США Дональду Трампу были представлены различные варианты развития событий – от точечных ударов по объектам ядерной и ракетной программ Ирана до более масштабной операции, нацеленной на ликвидацию политического и военного руководства страны. При этом источники издания подчеркивают, что окончательное решение о начале военной операции пока не принято.

Ранее СМИ сообщили, что армия США готовится к затяжной военной операции в Иране. Она может продлиться в течение нескольких недель. При этом Вашингтон ожидает и ответных действий со стороны Тегерана, что приведет к серии взаимных ударов.