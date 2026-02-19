Резервуар нефтебазы в Псковской области загорелся в результате атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Резервуар Великолукской нефтебазы в Псковской области загорелся из-за атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в мессенджере Max.

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Экстренные службы работают на месте ЧП.

Ранее резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края после атаки дрона. Площадь пожара 1 250 квадратных метров.

К ликвидации возгорания были привлечены 67 человек и 19 спецмашин, в том числе подразделения МЧС РФ по региону. В результате происшествия никто из людей не пострадал.