Резервуар нефтебазы в Псковской области загорелся в результате атаки БПЛА
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Резервуар Великолукской нефтебазы в Псковской области загорелся из-за атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в мессенджере Max.
По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Экстренные службы работают на месте ЧП.
Ранее резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края после атаки дрона. Площадь пожара 1 250 квадратных метров.
К ликвидации возгорания были привлечены 67 человек и 19 спецмашин, в том числе подразделения МЧС РФ по региону. В результате происшествия никто из людей не пострадал.
