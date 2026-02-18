Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 21:10

Происшествия

Мужчина выстрелил незнакомцу в голову и сам вызвал полицию в Самарской области

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Самарской области мужчина выстрелил незнакомцу в голову, после чего сам вызвал полицию. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Автозаводском районе города Тольятти. 35-летний местный житель позвонил правоохранителям и рассказал, что в ходе ссоры выстрелил в незнакомца. На место прибыли стражи порядка, которые задержали звонившего и помогли медикам госпитализировать пострадавшего.

По версии следствия, конфликт начался в магазине и продолжился на улице. В результате мужчина не справился с эмоциями и выстрелил в оппонента из травматического пистолета, однако испугался последствий и вызвал полицию и скорую.

Была изъята одежда 33-летнего пострадавшего и медицинские документы, которые подтверждают причинение тяжкого вреда здоровью. Злоумышленник признал вину и согласился сотрудничать с правоохранителями.

В настоящий момент мужчина находится под стражей. Продолжается расследование уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее житель Пензенской области выстрелил в соседа из-за уборки снега. В полицию обратился мужчина после инцидента на проезжей части, где были найдены крупные глыбы. По словам потерпевшего, они мешали движению транспорта.

В связи с этим он остановился, чтобы убрать снежную массу. Однако в этот момент неизвестный выстрелил ему в плечо из окна одного из домов.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика