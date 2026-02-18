Мужчина выстрелил незнакомцу в голову и сам вызвал полицию в Самарской области

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Самарской области мужчина выстрелил незнакомцу в голову, после чего сам вызвал полицию. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Автозаводском районе города Тольятти. 35-летний местный житель позвонил правоохранителям и рассказал, что в ходе ссоры выстрелил в незнакомца. На место прибыли стражи порядка, которые задержали звонившего и помогли медикам госпитализировать пострадавшего.

По версии следствия, конфликт начался в магазине и продолжился на улице. В результате мужчина не справился с эмоциями и выстрелил в оппонента из травматического пистолета, однако испугался последствий и вызвал полицию и скорую.

Была изъята одежда 33-летнего пострадавшего и медицинские документы, которые подтверждают причинение тяжкого вреда здоровью. Злоумышленник признал вину и согласился сотрудничать с правоохранителями.

В настоящий момент мужчина находится под стражей. Продолжается расследование уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее житель Пензенской области выстрелил в соседа из-за уборки снега. В полицию обратился мужчина после инцидента на проезжей части, где были найдены крупные глыбы. По словам потерпевшего, они мешали движению транспорта.

В связи с этим он остановился, чтобы убрать снежную массу. Однако в этот момент неизвестный выстрелил ему в плечо из окна одного из домов.

