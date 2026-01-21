Форма поиска по сайту

21 января, 18:05

Происшествия

В Подмосковье мужчина распылил перцовый баллончик на семью соседа

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В подмосковной Балашихе мужчина ударил соседа и распылил в сторону его семьи перцовый баллончик. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Инцидент произошел на лестничной площадке в многоквартирном доме на улице Школьной. По информации ведомства, после внезапно возникшего конфликта между 28-летним мужчиной и его 32-летним соседом произошла драка, в ходе которой последний ударил оппонента по лицу. После этого злоумышленник распылил перцовый баллончик на семью соседа, включая жену и годовалого ребенка.

Отмечается, что ребенок был доставлен в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь. После этого мальчика отпустили домой.

Ранее в Котельниках возбудили уголовное дело об убийстве женщины и ее 6-летнего сына. В их квартире 6 декабря были обнаружены тела с множественными повреждениями головы. Подозреваемым оказался 32-летний сосед, которому предъявлены обвинения.

По версии следствия, преступление совершено на почве затяжного бытового конфликта. Специалисты изъяли улики, допросили свидетелей и обвиняемого, назначили экспертизы и подали ходатайство об аресте мужчины.

Конфликт из-за собаки без намордника привел к драке в доме в Москве

