Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Арендатор комнаты в Люберцах заживо сожгла трех человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

По версии следствия, женщина снимала комнату у знакомых. 27 декабря, находясь в компании приятелей, она решила убить всех присутствующих из-за внезапно возникшей ссоры. Для этого злоумышленница воспользовалась легковоспламеняющейся жидкостью и зажигалкой, с помощью чего подожгла постельные принадлежности.

После случившегося женщина вышла из квартиры, закрыв на ключ входную дверь с внешней стороны. В результате произошел пожар, погибли трое человек.

39-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом с особой жестокостью. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли канистры с бензином, фрагменты постельных принадлежностей, а также назначили судебно-медицинские и пожарно-техническую экспертизы.

Помимо этого, был организован допрос обвиняемой и свидетелей, а также проведена проверка показаний на месте. В ближайшее время следствие планирует направить ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

