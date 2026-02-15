Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Внуково. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В настоящее время авиагавань вновь приступила к приему и выпуску воздушных судов в штатном режиме.

Аэровокзал объявил об особом режиме работы днем в воскресенье, 15 февраля, в связи с начавшейся массированной атакой по Москве со стороны ВСУ. В частности, гавань принимала и отправляла самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Параллельно с Внуково и Домодедово ввел ограничения на обслуживание рейсов. Данные меры также были приняты для обеспечения безопасности полетов.