15 февраля, 19:20Происшествия
Число пострадавших при ударе ВСУ по Центральному в ЛНР выросло до 24 человек
Число пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ на поселок Центральный в ЛНР возросло до 24. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко в своем телеграм-канале.
По ее словам, за воскресенье, 15 февраля, в Перевальскую городскую больницу поступило еще 5 человек.
"Всем пострадавшим оказывается необходимая квалифицированная помощь", — заверила она.
Вместе с тем Пащенко сообщила о смерти одного из поступивших ранее в медучреждение пациентов. Им оказался мужчина 1957 года рождения.
О массированной атаке стало известно вечером 14 февраля. Изначально сообщалось о 15 пострадавших, состояние 4 граждан оценивалось как тяжелое. Помимо этого, были повреждены 10 жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения.
Для жильцов поврежденных домов был развернут пункт временного размещения. Также организован оперштаб. Следователи фиксируют последствия атаки.