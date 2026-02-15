Число пострадавших при ударе ВСУ по Центральному в ЛНР выросло до 24 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Число пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ на поселок Центральный в ЛНР возросло до 24. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко в своем телеграм-канале.

По ее словам, за воскресенье, 15 февраля, в Перевальскую городскую больницу поступило еще 5 человек.

"Всем пострадавшим оказывается необходимая квалифицированная помощь", — заверила она.

Вместе с тем Пащенко сообщила о смерти одного из поступивших ранее в медучреждение пациентов. Им оказался мужчина 1957 года рождения.

О массированной атаке стало известно вечером 14 февраля. Изначально сообщалось о 15 пострадавших, состояние 4 граждан оценивалось как тяжелое. Помимо этого, были повреждены 10 жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения.

Для жильцов поврежденных домов был развернут пункт временного размещения. Также организован оперштаб. Следователи фиксируют последствия атаки.