Столичный "Спартак" впервые в сезоне обыграл минское "Динамо" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Хоккеисты столичного "Спартака" обыграли минское "Динамо" со счетом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Победа стала первой в текущем сезоне, сообщает Агентство «Москва».

В команде красно-белых голы забросили Иван Морозов, Дмитрий Вишневский, Михаил Мальцев и Павел Порядин на 5-й, 23-й, 39-й и 48-й минуте соответственно. Среди динамовцев, в свою очередь, отличились Виталий Пинчук (34-я минута), Сэм Энэс (43-я) и Ксавье Уэлле (44-я).

Ранее стало известно, что с этого сезона КХЛ изменила статус легионеров. Теперь зарубежные спортсмены с российским гражданством перестанут считаться таковыми, если выступают в регулярном чемпионате.

По решению совета руководителей клубов статус не будет распространяться как на выступающих за сборные России игроков, так и на тех, кто в не входит в состав этих команд.