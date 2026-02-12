Форма поиска по сайту

Никитин жестко высказался об удалении Охотюка в матче со "Спартаком" в КХЛ

"Сухарь" Самонова и семь побед подряд: как ЦСКА переиграл "Спартак" в КХЛ

12 февраля московский ЦСКА переиграл на выезде столичный "Спартак" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Для команды Игоря Никитина это уже седьмая победа подряд, тогда как у подопечных Алексея Жамнова теперь три поражения в трех последних встречах. Все подробности дерби – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Для "Спартака" матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА – второе столичное дерби подряд. Первое состоялось всего пару дней назад, и сложилось для красно-белых неудачно: ведя в счете в домашней встрече с московским "Динамо" 2:1, команда Алексея Жамнова уступила 2:3.

Для "армейцев" под руководством Игоря Никитина наоборот, битва с извечным соперником – первая после паузы на Матч звезд. При этом красно-синие до перерыва одержали шесть побед подряд, заметно укрепив свои позиции в турнирной таблице. ЦСКА до дерби шел пятым в Западной конференции с 66-ю очками. У "Спартака" же вырисовывалась темная полоса, так как до "Динамо" было поражение еще и от ярославского "Локомотива" (1:3). В таблице же красно-белые располагались на шестой строчке с 62-мя баллами. Правда, они провели в регулярном чемпионате 53 игры, в то время как соперник – 54.

Несмотря на то, что в игровом тонусе был "Спартак", первый период остался за "армейцами". Во многом команде Никитина помог обрести себя быстрый гол: на 3-й минуте Прохор Полтапов закатился за ворота и поделился шайбой с вернувшимся после травмы Дмитрием Бучельниковым, который расположился на пятаке и расстрелял из убойной позиции голкипера хозяев Александра Георгиева – 1:0.

А на 6-й красно-синие реализовали первое же большинство: снова в ассистентах Полтапов, который прорвался с правого края и отдал в центр на Максима Соркина, шикарно пробившего мимо вратаря – 2:0.

"Спартак" потихоньку обрел себя лишь во второй 20-минутке, заставив серьезно потрудиться голкипера гостей Александра Самонова. В одном из эпизодов шайба даже почти оказалась за линией, но вратаря подстраховали партнеры. Всего у красно-белых во втором периоде было аж 14 бросков в створ против 5-ти у гостей. Давление на ЦСКА возросло так сильно, что Никитину даже пришлось прибегнуть к тайм-ауту. Но "армейцы" стойко сдержали удар, и в итоге оставили ворота сухими.

При этом "Спартаку" долгое время не удавался финальный штурм: больше половины третьего периода "армейцы" ловко "сушили" и уплотняли игру, лишая соперника воздуха. Все в лучших традициях хоккея Никитина. Но у ЦСКА вдруг случился сбой игровой дисциплины, из-за чего начиная с 54-й минуты красно-синим пришлось играть в меньшинстве. Причем сначала на две минуты за задержку клюшкой удалился Николай Коваленко, а затем аж пятиминутный штраф за удар клюшкой в область паха Михаила Мальцева схлопотал Никита Охотюк.

Нагрузка на Самонова возросла в геометрической прогрессии, так как "Спартак" поиграл и пять на четыре, и шесть на четыре после того, как тренерский штаб красно-белых снял вратаря. Но в этот вечер Самонова было не пробить: в итоге за весь матч он отразил 43 броска и провел свой первый матч на ноль после перехода в ЦСКА из уфимского "Салавата Юлаева". При этом в одном из эпизодов от верного гола его спасла штанга.

Седьмая победа подряд для ЦСКА и третье поражение подряд для "Спартака" – главный итог очередного столичного дерби. Причем серия неудач красно-белых совпала с голевой засухой нападающих: в последних играх забивают только защитники.

Наставник ЦСКА Игорь Никитин начал пресс-конференцию с комментария по пятиминутному удалению Охотюка. И высказался специалист очень жестко.

Хочу обратиться к лиге по поводу пятиминутного правила: игроки этим пользуются, это уже тренд. Это превращается в низкую социальную ответственность, так нельзя. Хоккей – мужской вид спорта, и когда "туда" попадают (клюшкой в область паха. – Прим. ред.), ты не можешь играть уже через 30 секунд. Это 100%. Это может коснуться не только нас, а всех, причем в самый непростой момент для команды. Манипуляций быть не должно, должна быть честная борьба.
Игорь Никитин
главный тренер ПХК ЦСКА (Москва)

По игре же Никитин похвалил "сухарь" Александра Самонова и собранность своих подопечных в третьем периоде. При этом плохая вторая 20-минутка во многом стала следствием "легких голов" в первой, подчеркнул специалист.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Тренер "Спартака" Александр Барков, который продолжает подменять приболевшего Алексея Жамнова, сказал журналистам, что его команда оказалась не готова к резвому началу матча в исполнении красно-синих.

В дальнейшем игра выровнялась, создали неплохие моменты во втором и третьем периоде. Их было достаточно, чтобы не только забить, но и выйти вперед. Но завершение нам пока не дается, нападающие третий матч "на нуле". Это большой сигнал и для них, и для нас.
Александр Барков
тренер ХК "Спартак" (Москва)

Благодаря добытому успеху ЦСКА отрывается от ближайших конкурентов на шесть очков, набрав за счет победы 68 баллов. При этом у "армейцев" разрыв всего в один балл с идущим четвертым нижегородским "Торпедо", которое 12 февраля уступило на выезде казанскому "Ак Барсу" 3:4.

За красно-синими с шестой по восьмую строчки таблицы Западной конференции теперь сразу у трех команд по 62 очка. Кроме "Спартака", это СКА, который в четверг одержал четвертую победу подряд, разгромив "Барыс" 5:0, а также столичное "Динамо". Причем у всех троих коллективов по 54 проведенных матча.

Прервать серию неудач "Спартак" постарается 15 февраля в домашнем матче с минским "Динамо", которое идет вторым на Западе. ЦСКА же может продлить череду побед до восьми встреч в тот же день в гостях у "Шанхай Дрэгонс".

Камзин Никита

спортистории

