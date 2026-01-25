Жамнов: удаления сломали игру "Спартака" в третьем периоде матча с "Локомотивом"

25 января московский "Спартак" дома уступил ярославскому "Локомотиву" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Победную шайбу в ворота красно-белых оформил канадский нападающий Байрон Фрэз. О битве столичного клуба против действующего обладателя Кубка Гагарина расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

В единственном матче игрового дня встретились команды Западной конференции с разных полюсов таблицы. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" за 49 игр под руководством Боба Хартли набрал 65 очков и шел третьим. Московский "Спартак", ведомый Алексеем Жамновым, накопил 55 в 47 противостояниях, чего хватило для седьмого места. При этом четыре балла "железнодорожники" забрали в битвах с красно-белыми, победив их в нынешней регулярке дважды со счетом 5:2 и 6:3.

Первой шайбы долго ждать не пришлось: хозяева напортачили при смене, оказавшись на площадке вшестером, что закономерно закончилось для них удалением. На реализацию гостям понадобилось всего девять секунд: ярославцы расчертили комбинацию получше учителя геометрии, с переводом на дальнюю штангу в сторону Максима Березкина. Шайба отлетела от его конька, но нога была подставлена в рамках правил, поэтому 0:1 загорелись на табло на 4-й минуте по правилам.

Почти тут же ярославцы получили еще один шанс разыграть лишнего, но на сей раз безрезультатно. А вот затем уже "Локо" нахватал три удаления подряд, одно из которых стало для "Спартака" результативным. Никита Коростелев на 12-й минуте закосплеил Александра Овечкина, угодив точно в цель из левого круга вбрасывания, – 1:1.

В целом, преимущество по броскам как по итогам первого, так и второго периода было за столичными хоккеистами (25 против 20), но порой даже в безвыходных ситуациях тащил голкипер ярославцев Даниил Исаев. Его визави с противоположной половины льда Александр Георгиев смотрелся не хуже, но на 37-й минуте увидеть шайбу за своей спиной пришлось именно ему. "Локомотив", выстояв в обороне, распрямил пружину контратаки, Георгий Иванов отдал чуть назад на Артура Каюмова и пошел продавливать защитника, чтобы расчистить для партнера пространство перед створом. Каюмов простором воспользовался и прошил Георгиева хлестким броском – 1:2 в пользу гостей.

Однако в самом начале третьего периода "Спартак" вновь догнал действующего чемпиона: на 44-й минуте защитник Дмитрий Вишневский запустил шайбу в сторону ворот от синей линии, а новичок красно-белых и по совместительству воспитанник "Локо" Даниил Гутик сумел коснуться ее в борьбе на пятаке и переправить в створ – 2:2. Это первая шайба 24-летнего нападающего во втором матче за новый клуб после перехода из владивостокского "Адмирала".

Развить успех хозяевам во многом не позволили удаления. Причем форвард Дмитрий Соловьев умудрился сначала получить первые две минуты штрафа за подножку, а после выхода со скамейки тут же схлопотать еще две за то же самое. Но "Локо" не воспользовался шансом: бросков и комбинаций была уйма, шайба летала постоянно вокруг да около, но в сетку так и не залетела.

"Спартак" продолжил играть с огнем, и схлопотал еще одно меньшинство, которое на сей раз уже было реализовано соперником: на 58-й минуте цели достиг бросок защитника ярославцев Андрея Сергеева. Правда, тренерский штаб москвичей разглядел помеху вратарю, так как, по их мнению, Георгиева чуть подбил мельтешивший на пятаке Максим Березкин. Судьи посмотрели видео, и согласились с позицией красно-белых.

Дело докатилось до овертайма, действо в котором продлилось всего полторы минуты из пяти. Крикнуть "браво" стоит постепенно набирающему форму после травмы нападающему "Локомотива" Егору Сурину, который выехал за ворота и отдал шикарный пас на пятак, куда в одиночестве приехал Байрон Фрэз. Канадский форвард не промазал – 3:2, и "железнодорожники" выигрывают у "Спартака" третий матч подряд в нынешней регулярке.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Наставник гостей Боб Хартли на пресс-конференции отметил, что мастеровитый быстрый соперник доставил его клубу много проблем.





Боб Хартли главный тренер ХК "Локомотив" (Ярославль) Начали хорошо, повели в счете, но из-за нескольких потерь отдали инициативу сопернику и нахватали удалений. Второй период в нашем исполнении был лучше, а третий вообще самым лучшим, даже несмотря на то, что "Спартак" сравнял счет. В овертайме у соперника был отличный момент, но выручил Исаев, мы же своим шансом воспользовались. Плей-офф не за горами, поэтому уже стараемся вырабатывать в себе этот менталитет.

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов во время беседы с журналистами подчеркнул, что против "Локо" его команде не хватило агрессии и везения. При этом в плане самоотдачи у специалиста к своим бойцам никаких претензий нет.

"Удаления чуть сломали нашу игру, мы не сумели держать темп. В третьем периоде это не позволило сыграть так, как мы хотели", – сказал Жамнов.





Алексей Жамнов главный тренер ХК "Спартак" (Москва) Есть небольшое давление в связи с тем, что еще не обыгрывали "Локомотив". Но нужно через это пройти. В спорте есть такое понятие, как "неудобная команда", но я бы не назвал соперника такой. "Локомотив" просто играет вязко на всех участках поля, и с ними нужно выигрывать борьбу. Ребята сегодня старались и боролись, но чуть не повезло, плюс удаления в третьем периоде сломали игру. План был немного другой.

За счет того, что "Локомотив" взял в Москве два очка, команда Боба Хартли набрала 67 баллов и взлетела на вершину таблицы Западной конференции, оставив позади "Северсталь" (66 очков) и минское "Динамо" (65). "Спартак" же благодаря переводу игры в овертайм заработал один балл. Теперь в копилке красно-белых их 56 – столько же, сколько и у соседей и непримиримых соперников из ЦСКА. Но красно-синие пока провели на одну игру меньше.

Теперь "Локомотив" поедет в гости к СКА в Санкт-Петербург, где команды побьются уже 27 января. У "Спартака" впереди соперник попроще, да еще и дома: в Москву 28-го числа пожалует один из аутсайдеров Западной конференции тольяттинская "Лада".

