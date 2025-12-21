"Динамо" победило ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ, бросив в створ всего 13 раз

21 декабря московское "Динамо" победило на выезде столичный ЦСКА в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. При этом основное время и овертайм закончились со счетом 0:0, а "армейцы" пробили в створ 28 раз против 13-ти у бело-голубых. О парадоксальном матче расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

ЦСКА и московское "Динамо" встретились на льду в нынешней регулярке уже в четвертый раз: в предыдущих трех дуэлях одна победа на счету красно-синих (6:2) и две у бело-голубых (4:3 по буллитам и 3:2). В таблице Западной конференции "армейцы", которые под руководством Игоря Никитина продолжают поиски себя, шли на восьмом месте у самой границы зоны плей-офф (40 очков после 37 игр). "Динамо" Вячеслава Козлова за 36 матчей набрало 48 баллов и замыкало топ-4.

Кроме того, в дерби встретились одни из лучших команд КХЛ по игре в большинстве (2 место в лиге у ЦСКА и 3-е у "Динамо"), и в то же время довольно средне действующие в меньшинстве (16 место у бело-голубых и 20-е у "армейцев"). В неравных составах соперники начали рубиться практически со старта первого периода, однако на счете это, на удивление, никак не сказалось. При этом хозяева разыгрывали лишнего гораздо острее, чем доставляли немало проблем голкиперу гостей Владиславу Подъяпольскому.

"Динамо" же в первой 20-минутке сыграло в атаке на удивление пассивно, да настолько, что вратарю ЦСКА Дмитрию Гамзину пришлось вступить в игру лишь дважды. Если прибавить сюда всего два заблокированных броска "армейцами", картина для подопечных Козлова вырисовывалась безрадостная.

Примерно такой же она была и весь второй период: лишь во второй его половине гости начали пытаться создать в чужой зоне хоть что-то. ЦСКА же не сумел реализовать очередное большинство, которое перекочевало еще с первой 20-минутки, да и в неравных составах забить не удалось. Моментов было предостаточно, но Подъяпольский и компания отработали на славу.

В третьем же периоде бело-голубые позабыли об атаке вообще: ЦСКА просто вдавил соперника к своим воротам, перекусывая любые попытки соперника убежать вперед. Как результат – всего один бросок у "Динамо" в створ, крайне редкие для хоккея цифры. "Армейцы" же настреляли девять за третий период, но основное время так и закончилось с нулями на табло.

Голов не случилось и в овертайме, однако здесь в атаке королями были уже "динамовцы". Гости создали пару-тройку почти 100-процентных шансов для взятия ворот Дмитрия Гамзина, но немного не хватило точности в завершающей фазе. А в самой концовке форвард бело-голубых Никита Гусев сумел улететь один на один с голкипером ЦСКА, но героически догнать его и подбить клюшку успел нападающий красно-синих Виталий Абрамов.

Если бы не удачная игра в овертайме, цифры по броскам в створ для "Динамо" смотрелись бы совсем скудно, но и в итоге их набралось всего 13. У ЦСКА же – 27, однако на дополнительное время пришелся всего один.

Шайба не пересекла линию ворот и после первых пяти бросков в исполнении обеих команд в серии буллитов. И когда казалось, что сегодня ворота и тех, и других просто-напросто заколдованы, на лед вышел нападающий "Динамо" Артем Ильенко. В третьей для своей команды попытке он нашел-таки щелку и попал в верхний угол, чем и принес гостям столь парадоксальную победу.

После игры наставник "Динамо" Вячеслав Козлов, при котором его подопечные частенько играют на ноль, рассказал на пресс-конференции, что не доволен игрой своих нападающих.





Вячеслав Козлов главный тренер ХК "Динамо" (Москва) Пришлось много обороняться, этот ЦСКА все больше становится похож на "никитинский". Не так много дали создать моментов, Подъяпольский молодец, сыграл выше всяких похвал. Дотерпели, у нас были моменты в овертайме, но выиграли по буллитам. Ильенко исполнил бросок так, как это и было нужно.

"Подразумевалась ли игра вторым номером с нашей стороны? У нас было много удалений, защитники нагрузились. Было видно, что уже не хватало сил играть в нападении. Не мало ли 13 бросков в створ для победы? Очень мало. Но лучше выиграть 1:0 по буллитам с 13-ю, чем проиграть с 30-ю", – отметил Козлов.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин начал пресс-конференцию с короткой фразы: "Забивать надо".





Игорь Никитин главный тренер ПХК ЦСКА Парни делают много хороших вещей, но пока нет стабильного результата. Мы не ищем легких путей, и нам нужно пройти свой. Обидно ли проигрывать, когда наносишь намного больше бросков? Слово "обидно" в спорте неприемлемо. Сказали парням, что из этой игры нужно извлечь мотивацию на следующие матчи. Нужно не пенять на судьбу, а забирать то, что принадлежит нам.

Благодаря победе над "армейцами" "Динамо" набрало 50 очков и вскочило сразу на второе место таблицы Западной конференции, обогнав одним махом "Северсталь" и минское "Динамо". ЦСКА же добавил в копилку один балл, но все равно остался на восьмой строчке.

При этом красно-синие сохраняют отрыв от девятого места, которое уже не дает возможность сыграть в плей-офф, на 5 очков. Там пока пребывает "Шанхай Дрэгонс", который в последнее время серьезно поплыл (1 победа в 8 матчах) и рухнул в подвал таблицы.

