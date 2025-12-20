"Спартак" победил на выезде СКА и прервал серию поражений в КХЛ

20 декабря московский "Спартак" победил на выезде СКА из Санкт-Петербурга со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. При этом красно-белые пропустили первыми уже в самом начале встречи. О главных событиях поединка расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

СКА и "Спартак" – почти соседи по турнирной таблице Западной конференции. Команда из Санкт-Петербурга после 35 матчей набрала 43 очка и занимала шестое место, москвичи же взяли 40 в 36 встречах, чего хватило для восьмой строчки. При этом если красно-белые под руководством Алексея Жамнова до битвы в Северной столице проиграли три матча подряд, то вот красно-синие Игоря Ларионова наоборот выдали серию из двух викторий. Правда, без самого главного тренера, который приболел. "Профессор" поправился только к "Спартаку".

Один раз в сезоне соперники уже встречались: в октябре 2025-го москвичи были сильнее дома 3:1. Новую дуэль команда Ларионова начала очень ударно: уже на 2-й минуте СКА разогнал быструю атаку на ворота Александра Георгиева, Маркус Филлипс попал голкиперу красно-белых в правый щиток, от которого шайба удачно налетела на клюшку Рокко Гримальди. Американский форвард при добивании мимо створа не промахнулся – 1:0 в пользу хозяев.

Однако затем "Спартак" устроил настоящий штурм ворот визави Георгиева – вратаря "армейцев" Артемия Плешкова. Тащил он, конечно, как мог, отразив 16 бросков в створ только за первый период. А там, где даже он был уже не властен, на помощь пришел нападающий Валентин Зыков. В одном из эпизодов форвард гостей Адам Ружичка уже заводил шайбу в ворота мимо Плешкова и закидывал в сетку, но тут словно из воздуха на ее пути возникла клюшка Зыкова. То, что эти два объекта вообще встретились в такой ситуации – сродни чуду.

Во втором периоде "Спартак" в том же духе продолжил расстреливать Плешкова из разных позиций, но довести-таки дело до гола в равных составах не получилось. Тут фортуна решила повернуться спиной все к тому же Зыкову, который умудрился хватануть пятиминутное удаление за удар клюшкой. Дело было на 33-й минуте, а на 34-й москвичи сумели разыграть лишнего: Нэйтан Тодд бросил с правого фланга, шайба завалилась Плешкову за спину, и на добивании до нее добрался Михаил Мальцев – 1:1. СКА тоже не забывал думать об атаке, но напор гостей был заметно выше.

В третьем периоде силы чуть подравнялись, и преимущество "Спартака" по броскам в конкретной 20-минутке уже не было столь существенным (11 против 8 у соперника). Хоккей стал более плотным, и чтобы стряхнуть пыль с сетки в такой игре, напрашивался чей-то неординарный сольный номер. Исполнитель нашелся на 56-й минуте: форвард красно-белых Лукас Локхард подкинул шайбу вперед по правому борту, другой нападающий Иван Воробьев выловил ее в воздухе, убрал на паузе защитника, обвел Плешкова и довершил гол-красавец как полагается – 2:1 в пользу "Спартака". К слову, такой шедевр стал его первой шайбой в нынешнем сезоне, при том, что он провел всего шесть игр в нынешней регулярке.

При этом штаб СКА взял тренерский запрос на игру Воробьева высоко поднятой клюшкой во время приема шайбы в пространстве. По правилам, гол должен был быть отменен, если клюшка в этот момент была выше плеча хоккеиста. В этом случае она остановилась на уровне, поэтому взятие ворот состоялось по правилам, а штаб получил две минуты за затяжку времени (таковы правила).

Выстояв очередное меньшинство, Ларионов, как это обычно и бывает в хоккее, пошел на замену вратаря на шестого полевого, но "Спартаку" в этой встрече было суждено пропустить только в самом начале поединка. У петербуржцев прервалась удачная серия, у москвичей – неудачная. Плюс ко всему, очков не набрал экс-нападающий "Спартака" Николай Голдобин, который ушел с налетом недопонимания из стана красно-белых минувшим летом. До игры с бывшим клубом он набирал результативные баллы в пяти встречах подряд.



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Главный тренер СКА Игорь Ларионов все же начал пресс-конференцию с позитива – поздравил всех с наступающим Новым годом. В игре своей команды специалист тоже нашел место для чего-то хорошего.





Игорь Ларионов главный тренер ХК СКА Не удалось продержаться до конца, чтобы получить хотя бы одно очко. Тем не менее, поблагодарил ребят за усилия и отдачу, которые были в течение всей игры. Соперника с победой.

"Хотелось закрепить счет и сделать 2:0, но вместо этого сами дали сопернику много возможностей забить в первом периоде. Плюс у нас было много неоправданных потерь. Здесь можно сослаться только на то, что это третья игра за пять дней, они все были сложными. Возможно, нехватка свежести не дала нам сыграть более рационально. Второй период был гораздо лучше, а третий уже шел до шайбы", – сказал Ларионов.

Наставник "Спартака" Алексей Жамнов назвал игру своих подопечных хорошей, но не без помарок, над которыми нужно работать. При этом он отдельно прокомментировал решающую шайбу-красавицу в исполнении Ивана Воробьева.





Алексей Жамнов главный тренер ХК "Спартак" Мы брали его не для того, чтобы он сидел на лавке. Понятно, что у него не все получается, не может до конца понять нашу систему. И ему нужна уверенность: надеемся, она придет к нему через такие игры и голы. Мы бы очень этого хотели.

Благодаря победе "Спартак" набрал 42 очка и поднялся с восьмого на седьмое место, поменявшись строчками со столичным ЦСКА. СКА же остался на шестом с 43-мя баллами.

Красно-белые остаются в Санкт-Петербурге, где проведут сразу две встречи против "Шанхай Дрэгонс". Китайская команда продолжает базироваться в Северной столице. СКА же теперь отправляется в выездное турне, и первой остановкой станет Минск: матч с местным "Динамо" состоится 26 декабря.

