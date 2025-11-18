Форма поиска по сайту

18 ноября, 23:30

Козлов раскрыл подробности отставки Кудашова с поста главного тренера ХК "Динамо"

"Шок и непонимание": как "Динамо" после отставки Кудашова проиграло "Спартаку" в КХЛ

18 ноября московское "Динамо" дома уступило в дерби "Спартаку" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). При этом за сутки до игры с поста главного тренера бело-голубых внезапно ушел Алексей Кудашов, после чего временно команду возглавил Вячеслав Козлов. О его дебюте и дерби в целом расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Столичному дерби в КХЛ предшествовала шоковая отставка Алексея Кудашова с поста главного тренера "Динамо", которую официально объявили 17 ноября. По данным СМИ, у специалиста, который работал в стане бело-голубых с 2021 года, случился конфликт с руководством клуба.

При этом стычка, судя по всему, задела кого-то за живое: фанаты "Динамо" подготовили перфоманс с благодарностью теперь уже бывшему наставнику клуба, однако сделать это запретили. Но болельщиков не остановить: во время домашней игры со "Спартаком" ультрас громко выкрикивали фамилию Кудашова.

Алексей Николаевич оставил "Динамо" на пятом месте в Западной конференции с 33-мя очками после 26 игр, у красно-белых после того же количества матчей их было в копилке 29. Этого хватало для седьмой строчки. Однако продлить победный заряд, который бело-голубые подхватили при Кудашове в предыдущей встрече с "Сибирью" на выезде (3:2), у исполняющего обязанности рулевого Вячеслава Козлова не получилось.

Первый период хозяева льда начали активнее, но "Спартак" отвечал очень остро. И в итоге подопечные Алексея Жамнова поймали соперника на контратаке. В самом конце 20-минутке гости заканчивали обороняться в меньшинстве, и Джозеф Кин разглядел выскакивающего со скамейки Александра Беляева. Форвард выкатился один на один и поразил ближний угол ворот Владислава Подъяпольского – 1:0 в пользу "Спартака".

Второй период и вовсе прошел практически с безраздельным преимуществом подопечных Жамнова, с редкими выпадами в сторону владений голкипера красно-белых Артема Загидулина. Несмотря на огромное количество моментов у "Спартака", забить удалось всего лишь раз. Кин набрал второе очко, роскошно послав шайбу мимо вратаря от синей линии. Подъяпольский летящий в его сторону объект не разглядел из-за спин своих же защитников и маячащего на пятаке нападающего соперника Данила Пивчулина – 2:0 на 23-й минуте.

Однако если первые два периода "Спартак" существенно перебрасывал и переигрывал соперника в движении, то в третьем началось настоящее двустороннее дерби. Причем нерв игры мог и угаснуть, так как на 42-й минуте красно-белые вновь поймали соперника на ошибке: "динамовцев" обесшайбили при выходе из своей зоны, передача на Ивана Морозова, и форвард, который постепенно обретает себя после дисквалификации за употребление запрещенных веществ, идеально попал в дальний угол – 0:3.

Реанимировал интригу Антон Слепышев, который на 46-й минуте принял пас от борта, укрыл шайбу корпусом и пробил Загидулина – 1:3. После этого "Динамо" бросилось во все тяжкие с открытым забралом, и следствием давления стала ошибка вратаря. Загидулин случайно отдал пас чужому в район синей линии, шайба вернулась на пятак к Максиму Мамину, который остался перед голкипером один на один. С первой попытки нападающий его не пробил, а вот со второй – на все 2:3.

Как только запахло камбэком, команда Козлова начала буквально разрывать соперника, выстреливая фактически автоматной очередью по воротам "Спартака". И что творил в створе Загидулин – маэстро. Самым финальным штурмом должна была стать игра шесть на пять после того, как Козлов снял Подъяпольского. Но красно-белые все же нашли шансик для результативного выхода из чужой зоны. Данил Пивчулин полетел на пустые ворота, но чуть заигрался в попытке обвести защитника "Динамо" Даниила Пыленкова. Но уехав за ворота, нападающий "Спартака" сумел выудить момент для передачи назад на Даниэля Усманова, который переправил-таки шайбу в сетку – итоговые 2:4 на табло.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов на пресс-конференции назвал игру хорошей и отметил, что победа в дерби была команде необходима.

До момента, пока нам не забили первый гол, мы делали правильные вещи. Затем в наших действиях появилась нервозность. Наверное, немного не хватает уверенности. У нас не все гладко складывается, и мы порой совершаем те вещи, которые не должны делать. Надо было правильно играть против "Динамо" все 60 минут.
Алексей Жамнов
главный тренер ХК "Спартак"

И. о. главного тренера "Динамо" Вячеслав Козлов отметил в беседе с журналистами, что игру осложнили удаления, которые начали хватать бело-голубые в первые два периода.

"В третьем после 0:3 молодцы, что забили. Болельщики гнали нас вперед, могли сравнять, но не получилось. В позитив можно занести, что после 0:3 не бросили играть и пытались спасти матч", – отметил временный рулевой бело-голубых.

Само собой, Козлова не могли не спросить про отставку Алексея Кудашова. По его словам, он уже не в том возрасте, чтобы волноваться перед дебютом, однако у некоторых хоккеистов на фоне происходящего "шок и непонимание".

Это назначение произошло внезапно. Я даже не успел ничего обдумать, надо было готовиться к "Спартаку". Я со многими игроками работал несколько сезонов, они меня знают, я их. Думаю, для них больше плюс, что пришел не новый тренер, а тот, с кем они трудились раньше. С Кудашовым мы единомышленники, и нет смысла глобально что-то перестраивать. Может, будем играть чуть агрессивнее, а на глобальные изменения времени пока нет.
Вячеслав Козлов
исполняющий обязанности главного тренера ХК "Динамо" (Москва)

"С руководством пока не говорили, сколько времени я буду работать в таком качестве. Через две недели совет директоров, я должен представить план по усилению состава и, возможно, тренерского штаба. Там уже будет видно. Честно скажу, ребята переживали отставку Кудашова, кто-то расстроился. Я поговорил с ребятами, ситуация такая, что надо двигаться дальше. С Алексеем Николаевичем мы общаемся, если понадобится, можно обратиться за советом", – подчеркнул Козлов.

Несмотря на поражение в дерби, "Динамо" осталось на пятой строчке Западной конференции, а вот "Спартак" набрал 31 балл и переместился на шестое место, обойдя на вираже "Шанхай Дрэгонс". Следующий матч Вячеслава Козлова в новом качестве будет уже 20 ноября: соперником станет одна из худших команд КХЛ новосибирская "Сибирь", которая идет на рекордной для себя серии из 13-ти поражений.

А вот Алексей Жамнов без лишней турбулентности будет готовить "Спартак" к поездке в Нижний Новгород. Игра с "Торпедо" также намечена на 20 ноября.

Камзин Никита

спортистории

