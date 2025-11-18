Козлов раскрыл подробности отставки Кудашова с поста главного тренера ХК "Динамо"

18 ноября московское "Динамо" дома уступило в дерби "Спартаку" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). При этом за сутки до игры с поста главного тренера бело-голубых внезапно ушел Алексей Кудашов, после чего временно команду возглавил Вячеслав Козлов. О его дебюте и дерби в целом расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Столичному дерби в КХЛ предшествовала шоковая отставка Алексея Кудашова с поста главного тренера "Динамо", которую официально объявили 17 ноября. По данным СМИ, у специалиста, который работал в стане бело-голубых с 2021 года, случился конфликт с руководством клуба.

При этом стычка, судя по всему, задела кого-то за живое: фанаты "Динамо" подготовили перфоманс с благодарностью теперь уже бывшему наставнику клуба, однако сделать это запретили. Но болельщиков не остановить: во время домашней игры со "Спартаком" ультрас громко выкрикивали фамилию Кудашова.

Алексей Николаевич оставил "Динамо" на пятом месте в Западной конференции с 33-мя очками после 26 игр, у красно-белых после того же количества матчей их было в копилке 29. Этого хватало для седьмой строчки. Однако продлить победный заряд, который бело-голубые подхватили при Кудашове в предыдущей встрече с "Сибирью" на выезде (3:2), у исполняющего обязанности рулевого Вячеслава Козлова не получилось.

Первый период хозяева льда начали активнее, но "Спартак" отвечал очень остро. И в итоге подопечные Алексея Жамнова поймали соперника на контратаке. В самом конце 20-минутке гости заканчивали обороняться в меньшинстве, и Джозеф Кин разглядел выскакивающего со скамейки Александра Беляева. Форвард выкатился один на один и поразил ближний угол ворот Владислава Подъяпольского – 1:0 в пользу "Спартака".

Второй период и вовсе прошел практически с безраздельным преимуществом подопечных Жамнова, с редкими выпадами в сторону владений голкипера красно-белых Артема Загидулина. Несмотря на огромное количество моментов у "Спартака", забить удалось всего лишь раз. Кин набрал второе очко, роскошно послав шайбу мимо вратаря от синей линии. Подъяпольский летящий в его сторону объект не разглядел из-за спин своих же защитников и маячащего на пятаке нападающего соперника Данила Пивчулина – 2:0 на 23-й минуте.

Однако если первые два периода "Спартак" существенно перебрасывал и переигрывал соперника в движении, то в третьем началось настоящее двустороннее дерби. Причем нерв игры мог и угаснуть, так как на 42-й минуте красно-белые вновь поймали соперника на ошибке: "динамовцев" обесшайбили при выходе из своей зоны, передача на Ивана Морозова, и форвард, который постепенно обретает себя после дисквалификации за употребление запрещенных веществ, идеально попал в дальний угол – 0:3.

Реанимировал интригу Антон Слепышев, который на 46-й минуте принял пас от борта, укрыл шайбу корпусом и пробил Загидулина – 1:3. После этого "Динамо" бросилось во все тяжкие с открытым забралом, и следствием давления стала ошибка вратаря. Загидулин случайно отдал пас чужому в район синей линии, шайба вернулась на пятак к Максиму Мамину, который остался перед голкипером один на один. С первой попытки нападающий его не пробил, а вот со второй – на все 2:3.

Как только запахло камбэком, команда Козлова начала буквально разрывать соперника, выстреливая фактически автоматной очередью по воротам "Спартака". И что творил в створе Загидулин – маэстро. Самым финальным штурмом должна была стать игра шесть на пять после того, как Козлов снял Подъяпольского. Но красно-белые все же нашли шансик для результативного выхода из чужой зоны. Данил Пивчулин полетел на пустые ворота, но чуть заигрался в попытке обвести защитника "Динамо" Даниила Пыленкова. Но уехав за ворота, нападающий "Спартака" сумел выудить момент для передачи назад на Даниэля Усманова, который переправил-таки шайбу в сетку – итоговые 2:4 на табло.



Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов на пресс-конференции назвал игру хорошей и отметил, что победа в дерби была команде необходима.





Алексей Жамнов главный тренер ХК "Спартак" До момента, пока нам не забили первый гол, мы делали правильные вещи. Затем в наших действиях появилась нервозность. Наверное, немного не хватает уверенности. У нас не все гладко складывается, и мы порой совершаем те вещи, которые не должны делать. Надо было правильно играть против "Динамо" все 60 минут.

И. о. главного тренера "Динамо" Вячеслав Козлов отметил в беседе с журналистами, что игру осложнили удаления, которые начали хватать бело-голубые в первые два периода.

"В третьем после 0:3 молодцы, что забили. Болельщики гнали нас вперед, могли сравнять, но не получилось. В позитив можно занести, что после 0:3 не бросили играть и пытались спасти матч", – отметил временный рулевой бело-голубых.

Само собой, Козлова не могли не спросить про отставку Алексея Кудашова. По его словам, он уже не в том возрасте, чтобы волноваться перед дебютом, однако у некоторых хоккеистов на фоне происходящего "шок и непонимание".





Вячеслав Козлов исполняющий обязанности главного тренера ХК "Динамо" (Москва) Это назначение произошло внезапно. Я даже не успел ничего обдумать, надо было готовиться к "Спартаку". Я со многими игроками работал несколько сезонов, они меня знают, я их. Думаю, для них больше плюс, что пришел не новый тренер, а тот, с кем они трудились раньше. С Кудашовым мы единомышленники, и нет смысла глобально что-то перестраивать. Может, будем играть чуть агрессивнее, а на глобальные изменения времени пока нет.

"С руководством пока не говорили, сколько времени я буду работать в таком качестве. Через две недели совет директоров, я должен представить план по усилению состава и, возможно, тренерского штаба. Там уже будет видно. Честно скажу, ребята переживали отставку Кудашова, кто-то расстроился. Я поговорил с ребятами, ситуация такая, что надо двигаться дальше. С Алексеем Николаевичем мы общаемся, если понадобится, можно обратиться за советом", – подчеркнул Козлов.

Несмотря на поражение в дерби, "Динамо" осталось на пятой строчке Западной конференции, а вот "Спартак" набрал 31 балл и переместился на шестое место, обойдя на вираже "Шанхай Дрэгонс". Следующий матч Вячеслава Козлова в новом качестве будет уже 20 ноября: соперником станет одна из худших команд КХЛ новосибирская "Сибирь", которая идет на рекордной для себя серии из 13-ти поражений.

А вот Алексей Жамнов без лишней турбулентности будет готовить "Спартак" к поездке в Нижний Новгород. Игра с "Торпедо" также намечена на 20 ноября.

