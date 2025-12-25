Роструд: работодатель не обязан выплачивать 13-ю зарплату

Фото: depositphotos/Professor25

По трудовому законодательству работодатель не обязан выплачивать 13-ю зарплату, заявила пресс-служба Роструда.

"Выплата может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, положением о премировании, коллективным или трудовым договорами", – пояснили в ведомстве.

Как указали представители службы, на данный момент 13-я зарплата представляет собой годовую премию. Большая часть организаций предоставляет данную выплату на основании внутренних документов. Также учитываются результаты работы сотрудников и выполнение ими ключевых показателей эффективности.

В Роструде посоветовали россиянам обратиться в отдел кадров или ознакомиться с внутренними документами фирмы, чтобы узнать, полагается ли им 13-я зарплата.

"Если в организации предусмотрена такая выплата, информация о ней должна быть доступна для сотрудников", – сказано в сообщении.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Минтруда Антону Котякову ввести ежегодную 13-ю зарплату для медицинских и педагогических работников государственных и муниципальных учреждений. Предполагается, что выплата будет производиться по итогам календарного года за счет средств бюджета.

Критерием для получения 13-й зарплаты станет выполнение трудовых обязанностей и отсутствие дисциплинарных взысканий. Размер гарантированной выплаты будет не менее одного среднемесячного оклада.

