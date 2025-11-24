Юрист Хаминский: правила выплаты премий и 13-х зарплат изменились в РФ

Фото: depositphotos/sabphoto

С 1 сентября работодателям в России при установлении 13-й зарплаты необходимо указывать в документах вид премии, ее размер, а также условия получения и срок выплаты. Об этом рассказал юрист, глава центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Специалист напомнил, что 13-я зарплата – это необязательная выплата, которая не упоминается в законодательстве, служит стимулом для работников и укрепляет их мотивацию и корпоративный дух.

При этом условия начисления и выплаты годовой премии устанавливаются внутренними документами компании.

"Размер такой премии может быть как фиксированным, так и зависеть от результатов работы или среднего заработка сотрудника. Расчетные формулы так же определяются работодателем", – цитирует юриста РИА Новости.

Зачастую работодатели выплачивают такую премию в конце календарного года или в начале следующего. При этом 13-я зарплата, как и все остальные, облагается налогами и страховыми взносами.

Ее также полагается выплачивать уволившемуся сотруднику, если тот покинул должность до момента выплаты, но были выполнены все условия ее получения и отсутствуют какие-либо взыскания.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон об индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года на 20,7%. Установленная сумма составит 27 093 рубля в месяц. Соотношение с медианной зарплатой за предыдущий год составит 48%.

В России также предложили законодательно закрепить ответственность работодателей за создание условий, вынуждающих сотрудников увольняться "по собственному желанию". Согласно исследованиям, в 2024 году проявления "тихого увольнения" наблюдались в каждой третьей российской компании.