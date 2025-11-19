Компенсации за "тихое увольнение" могут появиться в России

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

В России предложили законодательно закрепить ответственность работодателей за создание условий, вынуждающих сотрудников увольняться "по собственному желанию". Соответствующую инициативу Институт исследования проблем современной политики направил главе Минтруда Антону Котякову, сообщает газета "Известия".

Согласно исследованию сервиса SuperJob, в 2024 году проявления "тихого увольнения" наблюдались в каждой третьей российской компании. Это являлось прямым следствием системных дисфункций в организации труда: неудовлетворительной рабочей среды и низкого качества управленческих процессов.

Авторы инициативы отметили, что текущие положения ТК РФ не обеспечивают достаточной защиты сотрудников, которые сталкиваются с давлением со стороны руководства. В связи с этим предлагается создать национальный стандарт качества трудовой жизни, а также установить материальную ответственность работодателей за систематическое создание токсичных условий.

Одним из главных нововведений станет право работника на компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат в случае документального подтверждения фактов "тихого увольнения". По мнению экспертов, данная мера позволит укрепить трудовые права граждан, повысит производительность и снизит риски внутриколлективных конфликтов.

Ранее депутаты предложили дать сотрудникам право самостоятельно получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска по итогам календарного года. В настоящее время Трудовой кодекс позволяет выплачивать компенсацию за неиспользованные отпускные дни только при увольнении.

Жители России в предстоящую зиму будут работать только 56 дней из 90, что является самым низким показателем более чем за 20 лет. Это следствие того, что в России будут продолжительные выходные во время новогодних праздников.