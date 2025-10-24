В России предложили выплачивать компенсацию за неотгуленный отпуск каждый год

Фото: depositphotos/Fascinadora

Сотрудники смогут самостоятельно получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска по итогам календарного года. Соответствующая идея была направлена на имя главы Минтруда России Антона Котякова, сообщает Life.ru.

Авторами выступили депутаты партии "Новые люди" Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Олег Леонов. Они напомнили, что Трудовой кодекс в настоящее время позволяет выплачивать компенсацию за неиспользованные отпускные дни только при увольнении.

В частности, в соответствии со статьей 126 ("Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией") возмещение допустимо только за отпуск, превышающий минимальные 28 календарных дней, и только по письменному заявлению работника.

"Для решения обозначенной проблемы считаем необходимым внести изменения в Трудовой кодекс РФ, предоставив работникам право по своему желанию получать денежную компенсацию <...>, даже если они продолжают трудовую деятельность и не увольняются", – следует из обращения.



При этом право должно реализовываться только на основании личного письменного заявления сотрудника, уточнили парламентарии, добавив, что инициатива поможет работодателям уменьшить накопленные "отпускные долги" и снизить финансовые затраты на единовременные выплаты при увольнении.

Ранее общественник Вадим Попов призвал сократить число отпускных и праздничных дней из-за реалий, в которых находится страна. Он предложил уменьшить отпуск до 21 календарного дня, а новогодние праздники – до 6 дней, с 31 декабря по 5 января.

По его словам, Россия нуждается в непрерывном производстве военной и гражданской продукции, а во время, например, новогодних каникул страна теряет сотни миллиардов рублей из-за простоя производств.

