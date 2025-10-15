Общественник Попов призвал сократить отпуск и праздничные дни в РФ

Фото: depositphotos/sbotas

В России следует сократить число отпускных и праздничных дней из-за реалий, в которых находится страна. Таким мнением в беседе с изданием "Абзац" поделился общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов.

Он предложил уменьшить отпуск до 21 календарного дня, а новогодние праздники – до 6 дней, с 31 декабря по 5 января.

"В условиях проведения СВО и усложнения экономической ситуации в стране властям необходимо пересмотреть законодательство в отношении количества отпускных и праздничных дней в году в сторону их уменьшения. Сегодня Россия нуждается в беспрерывном производстве военной и гражданской продукции", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что во время новогодних каникул Россия теряет сотни миллиардов рублей из-за простоя производств.

Общественник также указал, что Россия преодолеет все вызовы только благодаря таким мерам. По его мнению, подобное решение окажет благоприятное воздействие в том числе на здоровье нации.

Новогодние выходные в начале 2026 года будут длиться 12 дней, они станут самыми долгими за многие годы. 3 и 4 января выпадают на выходные дни, в связи с чем их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.

При этом в Госдуме предложили сделать 31 декабря в России постоянным выходным днем. По словам депутатов, в последние несколько лет объявление этой даты нерабочим днем делалось правительством ежегодно "в ручном режиме". Чтобы не нарушать баланс, можно сделать 8 января рабочим и перенести праздничный день на последний день года.