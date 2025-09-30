В ГД предложили сделать 31 декабря постоянным выходным днем

Фото: ТАСС/Олег Елков

В России 31 декабря стоит сделать постоянным выходным днем, предложил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. О своей инициативе он рассказал ТАСС.

Депутат отметил, что в последние несколько лет объявление 31 декабря нерабочим делалось правительством ежегодно "в ручном режиме". Для того чтобы не нарушать баланс, он предложил сделать 8 января рабочим и перенести праздничный день на последний день года.

"И тогда бы в соответствии с трудовым законодательством с 31 декабря по 7 января включительно были бы нерабочие праздничные дни", – отметил Нилов.

В 2025 году последний день декабря, выпавший на будний день, объявили нерабочим благодаря переносу выходных, граждане России за него "уже отработали". Аналогичная ситуация будет и в 2026 году, однако так было не всегда.

Например, в 2019 и 2020 годах произошла "календарная вакханалия" и вопрос поднимался на уровне Владимира Путина, который призывал губернаторов сделать 31 декабря выходным днем.

"Хотя до этого часть губернаторов такое решение приняли, часть категорически не хотели принимать, а в календаре он был обычным рабочим днем", – указал депутат.

Предложение "закрепить раз и навсегда" за 31 декабря статус выходного дня появилось, поскольку это не может быть "нормальным рабочим днем", заключил Нилов.

В то же время межрегиональная общественная организация "Отцы рядом" направила в комитет Госдумы по охране здоровья предложение о внедрении на рабочих местах программы "Час здоровья". Документ есть в распоряжении Life.ru.

Инициатива предполагает, что у каждого работника, вне зависимости от характера его труда, должен быть один час в неделю для занятий физической активностью с сохранением полной зарплаты.

Предлагается несколько вариантов реализации инициативы. Например, выделение часа для выполнения упражнений или компенсация занятий в спортивных учреждениях. Кроме того, предлагается организация корпоративных тренировок – групповые занятия под руководством инструктора на базе предприятия.

В обращении указано, что трудовая деятельность является одним из ключевых факторов, который влияет на здоровье граждан. Длительное пребывание в малоподвижном состоянии или работа с тяжелым физическим трудом приводит к серьезным заболеваниям. В первую очередь это влияет на сердечно-сосудистую систему, а также снижает когнитивные функции, повышает общий уровень стресса и приводит к нарушениям опорно-двигательного аппарата.

Для "Часа здоровья" уже подготовлен универсальный комплекс упражнений, который рассчитан на работников любого возраста и уровня подготовки. Например, он включает в себя захлест голени, прыжки на месте или отжимания от пола, их регулярное выполнение способствует укреплению здоровья и повышает общий тонус организма.

Директор департамента спортивных проектов организации "Отцы рядом", чемпион России по комплексу силовых упражнений "Фитнес челлендж" Евгений Фролов отметил, что короткая разминка активизирует кровообращение и улучшает работу мозга. Кроме того, она помогает снять напряжение и снизить уровень стресса.

В организации добавили, что инициатива не потребует от государства значительных финансовых вложений, но окажет "колоссальное положительное влияние" на здоровье нации и экономику.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. В соответствии с документом новогодние праздники продлятся 12 дней.

Помимо этого, нерабочими будут дни с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта, а майские праздники продлятся с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. Выходные будут ждать россиян с 12 по 14 июня, 4 ноября и 31 декабря 2026 года.

