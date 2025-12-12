Движение временно перекрыто на участках Садового кольца и проспекта Мира

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение временно закрыто на внешней стороне Садового кольца перед съездом на проспект Мира в сторону области, а также на внутренней стороне Садового кольца возле Смоленской площади. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Водителям посоветовали объезжать данные участки через Третье транспортное кольцо (ТТК). Автомобилистов призвали быть внимательнее. Также их попросили заранее планировать маршруты.

Помимо этого, ограничения затронули участок перед съездом с ТТК на проспект Мира в сторону области. Кроме того, водители не смогут проехать по направлению в центр по проспекту Мира, возле дома № 127. Из-за этого автомобилистам предложили воспользоваться объездом через Московский скоростной диаметр (МСД).

Также перекрыто движение на проспекте Мира в районе дома № 11 в сторону центра. Водителям предложили воспользоваться для объезда улицей Дурова.

Ранее движение транспорта на участке ТТК ограничили до 25 декабря. В районе набережной Тараса Шевченко от дома 29 до дома 1а по улице Тестовской для движения недоступна одна полоса. Ограничения введены из-за ремонтных работ.

