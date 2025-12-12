Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 14:16

Политика

Более 1 млн обращений поступило на прямую линию с Путиным

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Более 1 миллиона обращений россиян поступило на предстоящую прямую линию с Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Call-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным", расположенный в центральном штабе Народного фронта, восьмой день принимает заявки от граждан. Лидерами по числу обращений стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, следом идут Свердловская и Ростовская области.

По статистике телеканала "Россия 24", самым популярным способом обращения остается телефонный звонок, однако, уточнили журналисты, востребован в 2025 году и мессенджер MAX, куда поступают видеозаявки.

Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, начнется 19 декабря в 12:00. Прием вопросов продлится до окончания мероприятия.

Обращения можно направить через мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также с помощью сайта москва-путину.рф. Кроме того, вопросы, в том числе в формате видео, россияне могут отправить через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" или чат-бот мессенджера МАХ.

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 19 декабря

Читайте также


властьполитика

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика