Более 1 млн обращений поступило на прямую линию с Путиным

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Более 1 миллиона обращений россиян поступило на предстоящую прямую линию с Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Call-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным", расположенный в центральном штабе Народного фронта, восьмой день принимает заявки от граждан. Лидерами по числу обращений стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, следом идут Свердловская и Ростовская области.

По статистике телеканала "Россия 24", самым популярным способом обращения остается телефонный звонок, однако, уточнили журналисты, востребован в 2025 году и мессенджер MAX, куда поступают видеозаявки.

Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, начнется 19 декабря в 12:00. Прием вопросов продлится до окончания мероприятия.

Обращения можно направить через мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также с помощью сайта москва-путину.рф. Кроме того, вопросы, в том числе в формате видео, россияне могут отправить через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" или чат-бот мессенджера МАХ.