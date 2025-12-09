Песков: подготовка к прямой линии с Путиным идет активно

Фото: kremlin.ru

Подготовка к прямой линии с Владимиром Путиным идет активно, поступает большое количество вопросов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Минздрав РФ оперативно и эффективно решает срочные вопросы граждан. Обрабатывать их также помогает ряд министерств.

"Вот Минздрав наиболее активный. Они еще до начала сбора вопросов, собственно, обратились к организаторам проекта и сказали: Ребята, вот чего будет срочно, просто отправляйте. Когда действительно такие срочные вопросы к гражданам: отправляйте, будем по ходу разбираться, не дожидаясь проверки", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Кроме того, Песков заметил, что большое количество вопросов россияне присылают через мессенджер MAX. Также он отметил, что обращается и молодежь.

"Очень любопытно, что стало больше, скажем так, представителей молодого поколения и даже детей, которые используют МAX. Это отрадно видеть. Очень много видеовопросов от детей", – добавил представитель Кремля.

По данным телеканала Россия 24, на прямую линию поступило уже более 550 тысяч обращений. При этом самым популярным способом направить вопрос на прямую линию остался телефонный звонок. Второе место занял чат-бот платформы MAX "Итоги года с Владимиром Путиным". Третьими по частоте использования стали социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Отправить вопрос также можно через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также с помощью сайта программы "москва-путину.рф".

Прямая линия Путина запланирована на 19 декабря. Программа выйдет в эфир в 12:00. Мероприятие объединят с большой пресс-конференцией.

