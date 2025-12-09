Свыше 550 тысяч обращений поступило на прямую линию с Путиным

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Более 550 тысяч обращений от граждан уже поступило на прямую линию с Владимиром Путиным, сообщил телеканал Россия 24.

"Что касается обращений, как нам рассказали в колл-центре, сегодня (их число. – Прим. ред.) уже перевалило за полмиллиона, если быть точнее, то 552 тысячи обращений уже зафиксировано", – уточнили в эфире.

При этом самым популярным способом направить вопрос на прямую линию остался телефонный звонок. Второе место занял чат-бот платформы MAX "Итоги года с Владимиром Путиным". Третьими по частоте использования стали социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", уточнил телеканал.

Помимо перечисленных способов, отправить обращение можно через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также с помощью сайта программы "москва-путину.рф".

Предполагается, что использование ИИ для сбора и обработки вопросов позволит оперативно довести до президента "весь срез общественного мира".

Прямая линия Путина запланирована на 19 декабря. Программа выйдет в эфир в 12:00. Мероприятие объединят с большой пресс-конференцией. Прием вопросов стартовал 4 декабря и продлится до окончания мероприятия.