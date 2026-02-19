Песков назвал фантомными болями требования Европы ограничить паралимпийцев РФ

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал фантомными болями требования европейских стран ограничить участие российских спортсменов в предстоящей Паралимпиаде.

"То, что такие фантомные боли вот этих требований – ограничить так, ограничить сяк – будут продолжаться, конечно, будут", – высказался он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера выразил надежду, что Международный паралимпийский комитет (МПК) сможет противостоять этому давлению. Он также напомнил, что принимающая сторона подписывает договор, гарантирующий предоставление всех условий для проведения соревнований.

"Все-таки модальности проведения определяются в данном случае паралимпийским комитетом", – добавил Песков.

В январе МПК пересмотрел решение о допуске сборной России на Игры 2026 года, разрешив подавать заявки на приглашения лыжникам, сноубордистам и горнолыжникам. После этого 6 российских спортсменов получили приглашения на Паралимпийские игры.

Однако в феврале глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни предложили не выдавать визы сопровождающим российских и белорусских спортсменов, которые будут участвовать в Паралимпийских играх. Тем не менее министр сельского хозяйства страны Франческо Лоллобриджида указал, что "необходимо избегать любой дискриминации".