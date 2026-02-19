Форма поиска по сайту

19 февраля, 19:59

Песков прокомментировал требования Каллас к России по Украине

Фото: kremlin.ru

Полномочия главы евродипломатии Каи Каллас нельзя назвать веком золотой дипломатии для континента Европы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Так он прокомментировал информацию о том, что Каллас направила странам Евросоюза документ с перечнем требований к России по Украине. В нем содержатся ранее озвученные требования, включая сокращение российской армии, вывод войск "из соседних стран", а также выплату репараций.

Кроме того, подчеркивалось, что без участия ЕС в переговорном процессе и учета его интересов урегулирование невозможно.

Ранее генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Евросоюза готовы направить свои войска на территорию Украины, если Россия нарушит мирный договор. Глава МИД РФ Сергей Лавров расценил эти заявления как возможную подготовку иностранной интервенции на украинскую территорию.

СМИ писали, что вопросы территорий и вступления Украины в НАТО являются одними из главных точек расхождения сторон в украинском урегулировании. Кроме того, немаловажными остаются вопросы численности ВСУ и статуса русского языка на Украине.

