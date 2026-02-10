Форма поиска по сайту

Евросоюз не отреагировал на предложение РФ о гарантии ненападения на Европу

Фото: depositphotos/ginasanders

Страны Евросоюза по-прежнему не отреагировали на предложение РФ подписать документ с гарантией не нападать на Европу. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко.

"Этот элемент в позиции Евросоюза отсутствует как таковой. При этом они упорно добиваются "места у стола переговоров". Но эта позиция вообще исключает не то что конструктивное, а просто какое-то существенное участие в мирном процессе. Я уже не говорю о переговорах", – подчеркнул дипломат.

По словам Грушко, Москва признает, что мирное урегулирование на Украине должно учитывать интересы безопасности этой страны, однако ключевое значение представляется в интересах безопасности РФ.

"Если вы посмотрите и внимательно изучите все заявления, которые делаются лидерами Евросоюза, там никто не говорит о гарантиях безопасности России. А это ключевой элемент достижения договоренности. Без него никакой мирный договор невозможен", – отметил замглавы МИД.

Эти гарантии должны содержать исключение перспективы членства Украины в НАТО, отказ от размещения на ее территории иностранных войск и в целом заверения в том, что от Украины не будет исходить угроза в адрес России, добавил Грушко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия даст полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы.

Как пояснил глава МИД, если европейские угрозы о подготовке к войне против России будут реализованы, то ответные действия со стороны РФ выйдут за рамки специальной военной операции.

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

